Британский актер Энтони Хэд, известный по роли Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров», скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой дочерей артиста.
По их словам, Хэд «мирно ушел из‑за осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи». «Для нас было и всегда будет честью и привилегией быть его дочерьми», — сказали Дейзи и Эмили Хэд.
«Мы знаем, как сильно его будут не хватать друзьям, коллегам и поклонникам спектаклей, в которых он участвовал — он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность работать бок о бок с такими исключительно талантливыми людьми в таких замечательных постановках на протяжении нескольких десятилетий», — добавили сестры.
Хэд умер спустя всего несколько месяцев после смерти его жены Сары Фишер. Она скончалась в декабре в возрасте 61 года. Дейзи и Эмили Хэд называли уход матери «крайне шокирующим».
Энтони Хэд родился в Лондоне 20 февраля 1954 года. Его отец был режиссером-документалистом Сифилдом Хэдом, мать — актрисой Хелен Шинлер. Следом за старшим братом Мюрреем Энтони стал актером. С 70-х годов он играл в театре и появлялся в британских телепроектах.
Роль в «Баффи» принесла Хэду известность в США, после чего он стал сниматься в Лос-Анджелесе. В фильмографии актера — сериалы «Кентервильское привидение», «Тед Лассо», «Бриджертоны», «Ярмарка тщеславия», фильмы «Перси Джексон и Море чудовищ», «Железная леди», «Генетическая опера», «Доводы рассудка» и другие.