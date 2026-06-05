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Умер актер Энтони Хэд из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Афиша Daily
Фото: Jason Kempin / Getty Images

Британский актер Энтони Хэд, известный по роли Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров», скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой дочерей артиста.

По их словам, Хэд «мирно ушел из‑за осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи». «Для нас было и всегда будет честью и привилегией быть его дочерьми», — сказали Дейзи и Эмили Хэд.

«Мы знаем, как сильно его будут не хватать друзьям, коллегам и поклонникам спектаклей, в которых он участвовал — он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность работать бок о бок с такими исключительно талантливыми людьми в таких замечательных постановках на протяжении нескольких десятилетий», — добавили сестры.

Хэд умер спустя всего несколько месяцев после смерти его жены Сары Фишер. Она скончалась в декабре в возрасте 61 года. Дейзи и Эмили Хэд называли уход матери «крайне шокирующим».

Энтони Хэд родился в Лондоне 20 февраля 1954 года. Его отец был режиссером-документалистом Сифилдом Хэдом, мать — актрисой Хелен Шинлер. Следом за старшим братом Мюрреем Энтони стал актером. С 70-х годов он играл в театре и появлялся в британских телепроектах.

Роль в «Баффи» принесла Хэду известность в США, после чего он стал сниматься в Лос-Анджелесе. В фильмографии актера — сериалы «Кентервильское привидение», «Тед Лассо», «Бриджертоны», «Ярмарка тщеславия», фильмы «Перси Джексон и Море чудовищ», «Железная леди», «Генетическая опера», «Доводы рассудка» и другие.

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