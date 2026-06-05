«Это не просто самый большой набор LEGO в истории, но и модель одного из самых амбициозных архитектурных сооружений в мире. Баланс масштаба и точности при сохранении верности живому памятнику, который развивался более века, был уникальной задачей — и мы невероятно гордимся результатом», — говорит дизайнер LEGO Architecture Рок Жгалин Кобе.