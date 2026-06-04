Майкл Джексон планировал создать фэнтези-видеоигру

Проект так и не был реализован, потому что, как отметил Перри, «жизнь сделала свой поворот». Через семь месяцев после выхода Enter the Matrix Джексону предъявили обвинение в растлении подростка. А через четыре года после суда музыкант скончался. Контракт на публикацию игры так и не был подписан.