В Нью-Йорке назовут улицу в честь рэпера DMX

Власти города Йонкерс в штате Нью-Йорк решили увековечить память рэпера DMX и переименовать улицу рядом с жилым комплексом, где он провел детство.
Новый адрес получит название Earl DMX Simmons Way — в честь настоящего имени артиста, Эрла Симмонса. Решение о переименовании на прошлой неделе поддержал городской совет Йонкерса.
Это уже не первый памятный объект, посвященный рэперу в его родном городе. Ранее возле комплекса Calcagno Homes появился мурал с изображением DMX и строчками из его песен, связанными с районом, где он вырос.
DMX считается одним из самых влиятельных рэп-исполнителей конца 1990-х и начала 2000-х годов. После его смерти в 2021 году был выпущен посмертный альбом «Exodus», а позже стало известно о подготовке еще одной пластинки с ранее не издававшимися совместными треками музыканта.