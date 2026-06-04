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Ученые призвали не наказывать птиц за мастурбацию

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Kevin Mueller/Unsplash

Мастурбация у птиц — естественное поведение, а не признак стресса от жизни в неволе. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Ecology and Evolution, пишет The Guardian.

Ученые опросили орнитологов, владельцев, заводчиков и любителей птиц, а также изучили данные из научной литературы. Всего они собрали сведения о 120 видах птиц, живущих как в неволе, так и в дикой природе.

Оказалось, что мастурбация распространена у разных видов, включая попугаев, уток, индеек и кур. При этом в дикой природе такое поведение встречается даже чаще, чем в неволе. Немного больше сообщений касалось самцов, однако самки тоже мастурбируют.

По словам эволюционного эколога Хлои Хейс из Университета Ланкашира, самцы обычно трутся о жердочку, игрушку, ветку или части тела хозяина. Самки чаще поднимают хвост и прижимаются к подходящим предметам. Иногда это сопровождается хлопаньем крыльями и необычными звуками.

Исследователи призвали ветеринаров объяснять владельцам птиц, что такое поведение само по себе не вредно. Некоторые хозяева обращаются за помощью, опасаясь, что питомец может травмироваться. В ответ им иногда советуют убирать жердочки и игрушки, не гладить птицу в определенных местах, а в крайних случаях назначают гормональную терапию или проводят операции.

«Ветеринары не должны советовать владельцам мешать птицам делать это, если только поведение очевидно не привело к хронической проблеме, например пролапсу. Но это абсолютное меньшинство случаев», — сказала Хейс.

Соавтор исследования, эволюционный биолог Оксфордского университета Матильда Бриндл, отметила, что работа дополняет данные о нерепродуктивном сексуальном поведении животных. По ее словам, выводы важны для благополучия птиц, поскольку владельцам часто советуют пресекать это или наказывать за такое поведение.
 

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