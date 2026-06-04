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Константин Эрнст поделился деталями перезапуска «Фабрики звезд»

Афиша Daily
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Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В новом телевизионном сезоне Первый канал вернет в эфир музыкальное шоу «Фабрика звезд». Об этом на ПМЭФ сообщил гендиректор канала Константин Эрнст, сообщают РБК и «Ведомости».

По словам Эрнста, ведущей проекта останется Яна Чурикова. Само шоу будет сфокусировано на соревновании продюсеров. 

«Эта „Фабрика звезд“ будет совершенно новая. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров: продюсеров классических, например Игоря Матвиенко, Максима Фадеева, и продюсеров последнего десятилетия. Это будет попытка столкновения двух практик и двух музыкальных стилей», — сказал он.

«„Фабрика“ — с одной стороны, это классический проект, но он будет в значительной степени новым проектом, нежели старым. Хотя он будет наследовать и бренд, и даже основную ведущую», — отметил Эрнст.

«Фабрика звезд» — музыкальное реалити-шоу, которое выходило на Первом канале с 2002 по 2007 год. Это российская адаптация телевизионного проекта «Star Academy» голландской телекомпании Endemol. В ней участвовали группа «Корни», Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Тимати и другие. Всего было семь сезонов. В 2017 году проект перезапускали на «Муз-ТВ» под названием «Новая фабрика звезд», в 2024 году — на ТНТ. Оба перезапуска продлились только один сезон.

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