FIFA представила официальный музыкальный альбом чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (FIFA) объявила треклист официального альбома чемпионата мира 2026 года.
В сборник вошли 18 композиций, записанных артистами со всего мира, включая The Rolling Stones, Шакиру, Stormzy, Future, LiSA и других. Открывают альбом треки «Goals» от LiSA, Anitta и Rema, «Game Time» в исполнении Future и Tyla, а также «Illuminate» Джесси Рейес и Elyanna.
Среди других песен — ремикс на «In the Stars» группы The Rolling Stones, песня «Blessings» от Stormzy, Fridayy и Angel, а также совместный трек Шакиры и Burna Boy под названием «Dai».
По словам президента FIFA Джанни Инфантино, альбом отражает масштаб и культурное разнообразие будущего чемпионата, объединяя музыкантов разных поколений, жанров и стран.
Песни из альбома прозвучат во время серии предтурнирных мероприятий в Мексике, Канаде и США, а также на церемонии открытия чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня, а матч открытия состоится на стадионе Estadio Azteca в Мехико.