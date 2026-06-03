Власти Удмуртии и компания Wildberries&Russ запустят совместный проект по развитию демографии

Объединенная компания Wildberries & Russ и правительство Удмуртии подписали на полях ПМЭФ-2026 года соглашение, направленное на развитие сотрудничества региона и компании в деле развития семьи, материнства и детства. Об этом сообщает «Интерфакс».



В целях соглашения — увеличение рождаемости, создание благоприятной среды для рождения и воспитания детей, поддержка многодетных семей и молодежи в регионе. Кроме того, RWB займется развитием логистической инфраструктуры в Удмуртии.



Пилотный проект по поддержке демографии RWB запустила еще весной в Тамбовской области. Для его реализации, например, семьям с новорожденными начали вручать детские принадлежности от отечественных производителей — участников «Платформы роста». В городах области разместили баннеры о традиционных семейных ценностях.



«После старта нашего пилотного проекта по поддержке демографической ситуации в Тамбовской области мы видим большую заинтересованность в запуске подобных программ со стороны других субъектов федерации. Мы рады, что Удмуртская Республика стала одним из первых регионов, с кем мы договорились о совместной реализации семейно-ориентированных инициатив», — рассказала основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.



Недавно стало известно, что Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Сейчас его запустили в тестовом режиме для сотрудников маркетплейса.