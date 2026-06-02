Серена Уильямс возобновит карьеру после почти четырехлетнего перерыва

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о возвращении в профессиональный теннис после длительного перерыва. Об этом сообщает Reuters.
44-летняя спортсменка выступит на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня. Уильямс получила специальное приглашение в парный разряд.
Теннисистка также опубликовала в соцсетях видео, на котором выходит с корта к вибрирующему телефону. «Похоже, все уже услышали новость», — сказала она. В подписи к посту Уильямс добавила: «Хорошие новости быстро расходятся».
Слухи о возвращении спортсменки усилились после того, как в прошлом году она вновь вошла в пул антидопингового тестирования и получила возможность официально заявляться на турниры.
«Queen’s Club кажется идеальным местом, чтобы начать эту новую главу. Именно на травяных кортах у меня были одни из самых важных моментов в карьере, и я рада снова выйти на одну из самых знаковых площадок в нашем виде спорта», — заявила Уильямс.
По данным британских СМИ, она сыграет в паре с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. После первого турнира спортсменке могут предложить выступление на Уимблдоне, который начнется 29 июня.
Уильямс не играла в туре WTA с сентября 2022 года. Тогда она завершила карьеру после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США. Перед турниром теннисистка говорила, что «отходит от тенниса», чтобы сосредоточиться на других сторонах жизни.
На счету Уильямс 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Последний из них она выиграла в 2017 году. Вместе с сестрой Винус Уильямс она также 14 раз побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде.
Председатель WTA Валери Камилло заявила, что рада возвращению Уильямс. «Серена — одна из величайших спортсменок всех времен, ее наследие выходит далеко за пределы корта. Мне не терпится увидеть, как она сыграет против нового поколения топ-игроков», — сказала она.