Сидни Суини основала продюсерскую компанию

Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap. Об этом пишет Deadline.
Президентом по производству и развитию в компании стала давняя творческая партнерша актрисы Кейли Макгрегор. Honey Trap уже заключила соглашение с Sony Pictures: студия получит право первого выбора проектов компании.
С Sony Суини работала над романтической комедией «Кто угодно, кроме тебя», в которой она сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером. Фильм стал неожиданным хитом и собрал более 210 млн долларов в мировом прокате.
Сейчас актриса также сотрудничает со студией над ремейком «Барбареллы» для TriStar Pictures. Режиссером картины станет Эдгар Райт, а сценарий пишут Джейн Голдман и Хани Росс. Проект основан на французской серии комиксов Жан-Клода Фореста, по которой в 1968 году вышел культовый фильм с Джейн Фондой.
В заявлении Honey Trap говорится, что компания будет заниматься «смелыми кинематографическими фильмами и сериалами», которые «бросают вызов восприятию, провоцируют обсуждения и оставляют глубокий эмоциональный след».
По данным Deadline, создание Honey Trap связано с продюсерскими и возможными режиссерскими амбициями Суини. Актриса уже активно участвовала в развитии своих успешных проектов. В частности, она помогла запустить «Кто угодно, кроме тебя» и пригласила Глена Пауэлла на одну из главных ролей. Издание отмечает, что в будущем Суини может занять режиссерское кресло в одном из проектов Sony.
Недавно Суини снялась вместе с Амандой Сейфрид в экранизации бестселлера «Горничная» от Lionsgate. Фильм Пола Фига, где актриса также была исполнительным продюсером, собрал почти 400 млн долларов. Осенью студия планирует начать съемки продолжения — «Секрет горничной», в котором Суини сыграет с Кирстен Данст.
Сейчас актриса занята сразу в нескольких крупных проектах. Эрик Рот пишет для нее сценарий фильма по истории с Reddit и книге «I Pretended to Be a Missing Girl» для Warner Bros. Суини также завершила съемки в экранизации романа Эдит Уортон «Обычай страны» с Лео Вудаллом и снимается в «Гандаме» Джима Микла для Legendary и Netflix.