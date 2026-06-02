Сидни Суини основала продюсерскую компанию

По данным Deadline, создание Honey Trap связано с продюсерскими и возможными режиссерскими амбициями Суини. Актриса уже активно участвовала в развитии своих успешных проектов. В частности, она помогла запустить «Кто угодно, кроме тебя» и пригласила Глена Пауэлла на одну из главных ролей. Издание отмечает, что в будущем Суини может занять режиссерское кресло в одном из проектов Sony.