Лиам Галлахер стал послом музыкальной благотворительной организации в Манчестере

Лиам Галлахер стал официальным послом манчестерской благотворительной организации Brighter Sound, которая уже 25 лет поддерживает молодых музыкантов и специалистов музыкальной индустрии.
Вместе с организацией фронтмен Oasis запустил благотворительный розыгрыш редких кроссовок Adidas Achille SPZL, созданных в рамках его сотрудничества с брендом. Модель была выпущена прошлым летом во время тура Oasis и моментально распродана.
В розыгрыше участвуют 135 пар кроссовок, включая эксклюзивную японскую версию. Все средства от продажи билетов будут направлены на поддержку программ Brighter Sound, которые ежегодно помогают более чем тысяче молодых артистов развивать карьеру в музыке.
«Для меня большая честь стать послом Brighter Sound и помочь новому поколению музыкантов реализовывать свои проекты. Искусству нужна поддержка, особенно когда речь идет о представителях рабочего класса», — заявил Галлахер.
Директор организации Кейт Лоус отметила, что сотрудничество с музыкантом стало важным шагом для поддержки музыкальной сцены Манчестера. По ее словам, это только начало более масштабного партнерства, подробности которого будут раскрыты позже.
Brighter Sound занимается организацией образовательных программ, мастер-классов, менторских проектов и концертов для начинающих музыкантов. Ранее организация также участвовала в проведении первой серии мероприятий BRITs Fringe после переезда церемонии BRIT Awards в Манчестер.