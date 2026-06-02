Сын Клинта Иствуда намекнул на завершение карьеры режиссера

Фото: Warner Bros.

Клинт Иствуд, вероятно, завершил карьеру после более чем шести десятилетий работы в кино. На это намекнул его сын, музыкант Кайл Иствуд, во время концерта во французском Амьене.

«У меня много приятных воспоминаний о работе с ним. Теперь он на пенсии, ему 95 лет. Но мне очень повезло, что я успел поработать с ним над несколькими фильмами. Это был отличный опыт», — сказал он.

Сам Клинт Иствуд официально о завершении карьеры не объявлял. Его последний фильм в качестве режиссера «Присяжный № 2» вышел в 2024 году и получил высокие оценки критиков и зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина набрала 93% положительных рецензий от критиков и 90% от аудитории.

За последние десять лет Иствуд снял сразу несколько заметных фильмов, включая «Чудо на Гудзоне», «Поезд на Париж», «Наркокурьер», «Дело Ричарда Джуэлла», «Мужские слезы» и «Присяжного № 2». В двух из них он также исполнил главные роли.

