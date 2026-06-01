Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера

Фото: Chris Unger / Getty Images

Режиссер Зак Снайдер снимет ремейк фильма «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера. Об этом сообщил Deadline.

Снайдер выступит сценаристом картины, которую выпустит StudioCanal. Детали сюжета пока держатся в секрете. Актерский состав будущей ленты также еще неизвестен.

Продюсерами проекта выступят Эндрю Рона и Алекс Хайнеман из The Picture Company. Также над фильмом будут работать в качестве продюсеров Дебора Снайдер и Уэсли Коллер из Stone Quarry. Карпентер станет исполнительным продюсеров.

Оригинальный фильм 1981 года с Куртом Расселом рассказывал о мире, где остров Манхэттен превратили в тюрьму строгого режима. Осужденному спецназовцу поручили спасти президента США, чей самолет сбили над островом.

Картина собрала в прокате более 50 млн долларов при бюджете в 6 млн и породила сиквел «Побег из Лос-Анджелеса» 15 лет спустя. Попытки переснять «Побег из Нью-Йорка» предпринимались десятилетиями, среди желающих взяться за проект какое‑то время был Роберт Родригес.

