Алекса Деми опровергла слухи о том, что она покинет индустрию после «Эйфории»
Сидни Суини просила создателя «Эйфории» не вырезать обнаженные сцены с ней из третьего сезона
Фестиваль «Дружба» объявил вторую волну артистов
Население Коммунарки увеличилось в 36 раз после присоединения к Москве
На Пикник Афиши-2026 осталось 3000 билетов по старой цене
«Пиковый валет» Джоэла Коэна выйдет в 2026 году
«Снял барахло — переделывай»: Мединский предложил усилить госконтроль над качеством кино
Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля
Детское комбо от Бубокко и мультяшная «Манюня»: Okko запустил акции ко Дню защиты детей
В Чехове запретили парковку и аренду электросамокатов
Россияне в 2025 году получили на 14% больше шенгенских виз, чем в 2024-м
Сидни Суини опубликовала удаленную сцену из «Эйфории»
Глава Take-Two объяснил, почему разработка GTA VI заняла более 13 лет
В «Азбуке вкуса» появилась окрошка с уткой, индейкой и языком
«Надежда» На Хон Чжина выйдет в России в августе–сентябре
Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек
Google хочет выпустить в США 64 млн комаров с бактерией, мешающей им размножаться
Родриго Блаас и А.К.Брэдли снимут мультсериал по «Котам-воителям»
«Яндекс Карты» запустили награду для организаций со стабильно высоким рейтингом
«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в российский прокат 23 июля
Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм
«Твое сердце будет разбито» выйдет в «цифре» 5 июня
«Аэрофлот» запустил регистрацию и посадку по биометрии на рейсах между Москвой и Петербургом
Стоимость обучения в вузах выросла на 10,7% в 2026 году
Синтия Эриво назвала расистскими шутки о том, что она телохранитель Арианы Гранде
На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками
Сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона
Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену

Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев выступит на фестивале издательства «Ad Marginem» в Челябинске

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Ad Marginem»

6 и 7 июня в Челябинске на территори «Башня.1911» пройдет фестиваль издательства Ad Marginem «по краям». Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев примет в нем участие в качестве спикера.

Соорганизатор мероприятия — Государственный исторический музей Южного Урала. Посетителей ожидает большая распродажа книг, лекции, дискуссии и воркшопы.

Евгений Ткачев вместе с кинокритиком Марией Онипкиной проведет дискуссию «Страшнее, чем в жизни: хорроры и докуфикшен в кино». На встрече разберут вопрос: какой фильм или книга заставили вас усомниться в границах реального? Регистрация доступна по ссылке.

На фестивале также выступят искусствоведы Анна Леготина и Марина Денкевич, историк Илья Пронченко, культуролог Виталий Куренной, кураторы Алиса Жихарева и Намор Вотилав и другие. Вход свободный, на лекции потребуется предварительная регистрация.

Расскажите друзьям