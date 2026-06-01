Алекса Деми опровергла слухи о том, что она покинет индустрию после «Эйфории»

Кадр: HBO

Алекса Деми в интервью The Hollywood Reporter рассказала, что она не планирует уходить из киноиндустрии после «Эйфория», в котором исполнила роль Мэдди Перез.

Такие предположения появились после того, как в соцсетях распространился отрывок из подкаста 2020 года. В нем Деми поделилась о трудностях, с которыми сталкиваются на прослушиваниях актеры с латиноамериканским происхождением, к которым она относится.

Как объяснила 35-летняя Алекса в новом интервью, когда ей было чуть за 20, на одном из кастингов она прочитала описание персонажа и заметила, что актеры латиноамериканского происхождения не были включены в обширный список национальностей, допускаемых для этой роли.

«Это действительно поразило меня. Меня тошнило от посещения этих кастингов. Это было в то время, когда ты молод и каждые несколько месяцев думаешь: „Я ухожу, я ухожу“. Но, зная себя, я бы никогда не оставила карьеру. Во мне больше энергии в духе: „Нет, я собираюсь показать тебе, что могу это сделать“», — продолжила Деми.

Недавно стало известно, что сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона. Шоу выходило семь лет. Первый сезон шел с июня по август 2019 года, второй — зимой 2022-го. Третий стартовал 12 апреля и завершился вчера, 31 мая.

