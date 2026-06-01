Сидни Суини просила создателя «Эйфории» не вырезать обнаженные сцены с ней из третьего сезона

Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон рассказал, что он подумывал о съемках третьего сезона без обнаженных сцен для Кэсси — персонажа актрисы Сидни Суини.



В интервью The New York Times Левинсона спросили о его отношениях с Суини и о том, насколько ей комфортно играть сексуализированные сцены из сериала. «Когда я впервые написал [сцены], я подумал: „Может быть, мы снимем все это и у нас не будет обнаженной натуры? Может быть, есть способ сделать так?“» — сказал Левинсон.



«И [Сидни] посмотрела на меня и сказала: „Ты шутишь? Я играю модель OnlyFans. Ты хочешь сказать, что собираешься обойти это стороной?“» — продолжил Левинсон. Он согласился, что это справедливое замечание. Режиссер также похвалил Суини как «абсолютно бесстрашную» и «удивительно профессиональную» актрису.



Недавно Сидни Суини опубликовала удаленную сцену из третьего сезона «Эйфории». В небольшом отрывке она танцует в свадебном платье с бутылкой алкоголя. Это момент из третьего эпизода, в котором персонажи Нейт и Кэсси празднуют свадьбу.