Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля.



В соцсетях артистка опубликовала обложку пластинки — это черно-белая фотография, на которой оказались Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе.



На пластинке будет 11 треков общей продолжительностью 30 минут и 5 секунд. Альбом уже доступен для предзаказа.