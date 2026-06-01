Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля

Фото: из соцсетей

Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля.

В соцсетях артистка опубликовала обложку пластинки — это черно-белая фотография, на которой оказались Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе.

На пластинке будет 11 треков общей продолжительностью 30 минут и 5 секунд. Альбом уже доступен для предзаказа.

Ранее стало известно, что новый альбом Charli XCX будет рокерским. «Танцполы мертвы, так что теперь мы делаем рок-музыку», — рассказала певица в интервью Vogue.

