«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в российский прокат 23 июля
Детское комбо от Бубокко и мультяшная «Манюня»: Okko запустил акции ко Дню защиты детей
Россияне в 2025 году получили на 14% больше шенгенских виз, чем в 2024-м
Сидни Суини опубликовала удаленную сцену из «Эйфории»
Глава Take-Two объяснил, почему разработка GTA VI заняла более 13 лет
В «Азбуке вкуса» появилась окрошка с уткой, индейкой и языком
«Надежда» На Хон Чжина выйдет в России в августе–сентябре
Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек
Google хочет выпустить в США 64 млн комаров с бактерией, мешающей им размножаться
Родриго Блаас и А.К.Брэдли снимут мультсериал по «Котам-воителям»
«Яндекс Карты» запустили награду для организаций со стабильно высоким рейтингом
Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм
«Твое сердце будет разбито» выйдет в «цифре» 5 июня
«Аэрофлот» запустил регистрацию и посадку по биометрии на рейсах между Москвой и Петербургом
Стоимость обучения в вузах выросла на 10,7% в 2026 году
Синтия Эриво назвала расистскими шутки о том, что она телохранитель Арианы Гранде
На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками
Сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона
Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену
В Сербии обсуждают возможность отмены безвиза с Россией
Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру
Гигантская черешня появилась на старом Арбате в Москве
Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру
В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису
Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»
Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца
Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России

В Чехове запретили парковку и аренду электросамокатов

Афиша Daily
Фото: Yiting He/Unsplash

Власти подмосковного Чехова ограничили работу кикшеринговых сервисов. Об этом говорится в постановлении администрации.

Решение объяснили отсутствием необходимой инфраструктуры для безопасного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Чехов стал еще одним подмосковным муниципалитетом, где ввели ограничения для сервисов аренды электросамокатов. С 1 апреля 2026 года аналогичные меры начали действовать в Люберцах и Дзержинском, а также в поселках Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный.

Власти связали это с ростом числа ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. Позже запрет на работу кикшеринговых сервисов ввели в Котельниках. Там местная комиссия по безопасности дорожного движения пришла к выводу, что улично-дорожная сеть города не приспособлена для использования электросамокатов. Ограничения также действуют в Раменском, Лобне и Солнечногорске.

Расскажите друзьям