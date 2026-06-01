В Чехове запретили парковку и аренду электросамокатов

Власти подмосковного Чехова ограничили работу кикшеринговых сервисов. Об этом говорится в постановлении администрации.
Решение объяснили отсутствием необходимой инфраструктуры для безопасного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Чехов стал еще одним подмосковным муниципалитетом, где ввели ограничения для сервисов аренды электросамокатов. С 1 апреля 2026 года аналогичные меры начали действовать в Люберцах и Дзержинском, а также в поселках Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный.
Власти связали это с ростом числа ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. Позже запрет на работу кикшеринговых сервисов ввели в Котельниках. Там местная комиссия по безопасности дорожного движения пришла к выводу, что улично-дорожная сеть города не приспособлена для использования электросамокатов. Ограничения также действуют в Раменском, Лобне и Солнечногорске.