Сидни Суини опубликовала удаленную сцену из «Эйфории»

Сидни Суини в инстаграме* опубликовала удаленную сцену из третьего сезона «Эйфории».
В небольшом отрывке она танцует в свадебном платье с бутылкой алкоголя. Это момент из третьего эпизода, в котором персонажи Нейт и Кэсси празднуют свадьбу.
Видео: из соцсетей
Еще актриса опубликовала ряд фотографий со съемок. Помимо самой Суини, на них Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Эрик Дейн и другие участники проекта.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Недавно стало известно, что сериал «Эйфория» закрывается после третьего сезона. Шоу выходило семь лет. Первый сезон шел с июня по август 2019 года, второй — зимой 2022-го. Третий стартовал 12 апреля и завершился вчера, 31 мая.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.