Глава Take-Two объяснил, почему разработка GTA VI заняла более 13 лет

Глава компании Take-Two Interactive Штраус Зельник рассказал, почему поклонникам пришлось ждать выхода Grand Theft Auto VI более 13 лет после релиза предыдущей части серии.
По словам Зельника, длительная пауза связана не только с разработкой новой игры. После выхода Grand Theft Auto V в 2013 году студия Rockstar Games неоднократно переиздавала проект для новых поколений консолей и ПК, а также активно развивала онлайн-режим GTA Online.
«За это время в Rockstar сделали очень многое. Они выпускали обновленные версии игры для разных платформ и развивали целую экосистему вокруг GTA. Именно поэтому интерес к GTA VI сегодня настолько высок», — отметил руководитель Take-Two.
Зельник также подчеркнул, что компания сознательно отказалась от практики ежегодного выпуска новых частей популярных франшиз. По его мнению, такой подход может негативно сказаться на качестве проектов.
«Мы не хотим превращать наши серии в конвейер. Когда игры выходят слишком часто, становится практически невозможно поддерживать высокий уровень качества. Для нас важнее сделать действительно выдающийся продукт, даже если на это требуется много времени», — заявил он.
Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября. Игра выйдет спустя более чем 13 лет после появления GTA V и станет первой новой номерной частью серии за этот период.