«Твое сердце будет разбито» выйдет в «цифре» 5 июня

Создатели фильма уже подтвердили, что снимут экранизацию второй части — книги «По осколкам твоего сердца». «Мы видим, насколько сильно зрители переживают за героев Анны Джейн и находят в этой искренности что-то личное. Именно эта поддержка вдохновила нас на продолжение — „По осколкам твоего сердца“. Во второй части ставки становятся выше, а чувства — еще глубже. Мы постараемся сохранить ту атмосферу, за которую зрители полюбили первый фильм, и сделать новую главу еще более эмоциональной и масштабной», — сказал генеральный продюсер Георгий Шабанов.