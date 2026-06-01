На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками

На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые полноценно используют обновленную технологию Connected Ball Technology, встроенную в официальный мяч турнира Trionda.
Внутри него находится миниатюрный датчик весом всего 14 граммов, который в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду, отслеживая скорость, траекторию, вращение и момент касания игроком.
Эти данные объединяются с информацией от 12 высокоскоростных камер, установленных по периметру поля. Затем искусственный интеллект формирует трехмерную модель происходящего на поле и помогает судьям принимать решения.
Технология создана, чтобы повысить точность определения офсайдов. Датчик способен зафиксировать точный момент передачи мяча, а система отслеживания игроков позволяет определить положение футболистов в ту же долю секунды. Это сокращает количество спорных эпизодов и ускоряет работу арбитров. Кроме того, технология помогает при рассмотрении возможной игры рукой и спорных моментов на линии ворот.
Для работы датчика мячи необходимо заряжать перед матчами. Встроенного аккумулятора хватает примерно на шесть часов непрерывной работы, а при замене мяча система автоматически переключается на новый экземпляр без потери данных.
По сравнению с мячом Al Rihla, который использовался на чемпионате мира 2022 года, конструкция датчика была доработана. Теперь он встроен в специальный отсек внутри одной из панелей мяча, а для сохранения баланса инженеры добавили систему противовесов.