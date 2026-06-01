Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер намекнул на возможное возвращение группы к концертам, заявив, что «не может дождаться» момента, когда снова отправится в тур.
В интервью BBC Radio 2 музыкант рассказал, что хотел бы вновь выступать перед публикой, но подчеркнул, что в 2026 году гастролей ждать не стоит. «Я бы с удовольствием поехал в тур. Не могу дождаться этого. Но, думаю, это случится не в этом году. Надеюсь, как можно скорее», — отметил Джаггер.
Заявление артиста подогрело слухи о возможном туре группы в 2027 году. Ранее стало известно, что коллектив отказался от планов провести британские и европейские стадионные концерты в 2026-м из‑за того, что гитарист Кит Ричардс не смог подтвердить участие в них.
Тем временем группа готовится к выпуску своего 25-го студийного альбома «Foreign Tongues», который выйдет 10 июля. В записи пластинки приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит, Стив Уинвуд, а также покойный барабанщик Чарли Уоттс.
В новый альбом войдут уже представленные композиции «Rough and Twisted» и «In the Stars», а также кавер-версия хита Эми Вайнхаус «You Know I’m No Good». Работа над альбомом проходила в лондонской студии Metropolis Studios и заняла менее месяца. Продюсером релиза выступил Эндрю Уотт, ранее сотрудничавший с группой над альбомом «Hackney Diamonds».