Мик Джаггер заявил, что не может дождаться возвращения The Rolling Stones на сцену

В интервью BBC Radio 2 музыкант рассказал, что хотел бы вновь выступать перед публикой, но подчеркнул, что в 2026 году гастролей ждать не стоит. «Я бы с удовольствием поехал в тур. Не могу дождаться этого. Но, думаю, это случится не в этом году. Надеюсь, как можно скорее», — отметил Джаггер.