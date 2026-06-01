В Сербии обсуждают возможность отмены безвиза с Россией

В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией ради переговоров о вступлении страны в Европейский союз. Об этом заявил глава комитета скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
По его словам, вопрос изменения визовой политики обсуждается на уровне властей и связан с требованиями Брюсселя по гармонизации внешнеполитического курса Белграда с общеевропейскими нормами.
«Я считаю, что мы далеко и от вступления, и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», — считает Драган Станоевич.
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны ЕС, Белград по-прежнему не присоединяется к антироссийским санкциям.
По словам дипломата, часть сербской политической элиты выступает за более тесное сотрудничество с Западом, но при этом страна продолжает придерживаться многовекторной внешней политики.