На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке могли оказаться подделки

Фото: Агентство «Москва»

В Третьяковской галерее на выставке «Эпоха Неизвестного», посвященной творчеству Эрнста Неизвестного, могли оказаться подделки. Следственный комитет начал расследование, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, среди экспонатов нашли свежие отливки скульптур, созданных по формам автора. Их представили как подлинные работы советского и американского скульптора.

Всего на выставке, которая открылась осенью и завершилась 12 мая, показали 150 работ Неизвестного. Сколько из них считаются подделками, не уточняется. В Третьяковке подтвердили только факт ведущегося расследования. 

«МК» пишет, что в качестве подозреваемого по делу проходит сотрудник одной из силовых структур. Он якобы в начале 2020-х годов организовал производство и сбыт копий скульптур Неизвестного.

К делу, как утверждает СМИ, приобщены материалы по 30 поддельным работам, которые были проданы известному коллекционеру за более чем 30 млн рублей. Среди свидетелей по делу выступают, по словам «МК», основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и гендиректор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина.

Издание отмечает, что куратором выставки «Эпоха Неизвестного» был не специалист из Третьяковской галереи, а сторонний искусствовед — Елена Грибоносова-Гребнева. Она научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова.

Согласно данным «Московского комсомольца», специалисты Третьяковки не участвовали в отборе произведений искусства для экспозиции. Они только передали ряд экспонатов для участия в выставке. 
 

