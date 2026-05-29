Бренд Kappa выпустил коллаборацию с рэпером Obladaet

У итальянского бренда Kappa появилась новая коллаборация с рэпером Obladaet (настоящее имя — Назар Вотяков), пишет «Большой город».
В линейку вошли обновленные кроссовки Kappa NUBI PC, три джерси с длинным и коротким рукавом, две футболки, трек-топ и брюки. Кроме того, есть аксессуары: носки и брелок для ключей.
Obladaet продемонстрировал вещи в клипе нового сингла «Anniversary». Это уже вторая коллаборация артиста с брендом Kappa.
