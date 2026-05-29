Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых с 1 июня

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

С 1 июня дети от 10 до 16 лет смогут ездить самостоятельно более чем по 20 маршрутам поездов, в том числе на «Авроре», «Буревестнике» и «Ласточке». Об этом сообщают РЖД в телеграм-канале.

За детьми в пути будут присматривать начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за три дня до отправления. На станции прибытия ребенка передадут встречающему, указанному в заявлении.

Раньше услуга была доступна только в «Сапсане» — там она появилась в 2013 году. В среднем в год ее оформляют около 300 родителей.

Сегодня также стало известно, что РЖД возобновят прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Оно было прервано в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Поезд № 423/424 «Душанбе — Москва» будет курсировать один раз в две недели.

