Звезда «Сокровища» Габури Сидибе сыграет в готической драме «Rose Moon»

Номинантка на «Оскар» за фильм «Сокровище» Габури Сидибе снимется в готической драме «Rose Moon» («Розовая луна»). Об этом сообщил Variety.
Актриса выступит также исполнительным продюсером проекта. Режиссером картины станет Дэниел Педдл. Он расскажет об одинокой сотруднице службы пробации из Северной Каролины, которая заводит роман с условно-досрочно освобожденным.
Отношения с мужчиной, который должен был стать ее подопечным, перерастают в одержимость и ставят под угрозу карьеру героини. В основу ленты, как заявили авторы, ляжет реальная истории.
Фильм, согласно обещаниям создателей, исследует темы одиночества, желания, власти, веры и идентичности через призму взрослой темнокожей женщины, переживающей запоздалое сексуальное пробуждение.
Сидибе поделилась, что ей давно интересна тема того, почему женщины идут на рискованные отношения. По мнению актрисы, они делают это не под влиянием любви и романтических чувств, а скоре от «сокрушительного, невыносимого одиночества».
Габури сыграет в «Розовой луне» свою первую главную драматическую роль со времен «Сокровища». Фильм, который сделал артистку знаменитой, вышел в 2009 году.
Сейчас актриса также снимается в очередном сезоне «Американской истории ужасов». Недавно она дебютировала как режиссер полного метра с фильмом «Be Happy». Съемки «Розовой луны» начнутся уже в этом году в Джорджии.
Среди продюсеров проекта, помимо Сидибе, будут Тайлер Стивенсон и Антон Палмер. Кастингом в настоящее время занимается Райан Тыменски.