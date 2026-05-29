Минздрав: россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы

Среднее потребление рыбы в России составляет 21-22 килограмма в год на человека при рекомендуемой норме в 28. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев, пишет ТАСС.



По его словам, рекомендованную норму в 28 килограмм можно набрать, употребляя 150 грамм рыбных блюд дважды в неделю. В таком случае организм получит белок, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а также йод, селен и витамин D. Дефицит потребления создает риски для здоровья, особенно у детей.