Карен Гиллан появится в четвертом сезоне «Терапии»

В феврале Харрисон Форд намекнул на возможный скорый уход с экранов. На пресс-конференции, посвященной выходу третьего сезона, актер признался, что эта роль была настолько особенной, что он был бы счастлив, если бы она стала его последней работой. В сериале Форд играет психотерапевта, борющегося с болезнью Паркинсона. «Это была для меня работа иного рода. Это шоу очень особенное, оно питает меня и дает чувство, что то, что мы делаем, имеет настоящую ценность и важность. Я искал это в своей жизни и счастлив, что нашел здесь», — сказал он.