Первый устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале–марте 2028 года
В Тбилиси стартовал первый чемпионат мира по длинным нардам
Минздрав: россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы
По мультфильму «Жил-был пес» снимут фильм. В главной роли — Павел Прилучный
Экранизацию «Полночной библиотеки» с Флоренс Пью приобрели за 36 млн долларов
Между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда
С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда
Австрийца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт
Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой
Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»
В Китае нашли древнее пиво, которому больше 2000 лет
В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов WD Fest 2026
«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая создал ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в США
Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино
СМИ: россиянам запретят разговаривать по мобильному телефону на АЗС. МЧС информацию опровергает
5G в России может заработать уже летом
Синоптик: в Москве сейчас холодно, как в сентябре, а в Подмосковье — как в октябре
Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет в октябре. Смотрим первый трейлер
У приквела «Рэмбо» появилась дата премьеры
Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatts Finke Desert Race
Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира
Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться
Энди МакДауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Николас Кейдж официально сменил имя
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп

Карен Гиллан появится в четвертом сезоне «Терапии»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Карен Гиллан, известная по ролям в «Докторе Кто», «Джуманджи» и киновселенной Marvel, присоединилась к актерскому составу нового сезона «Терапии», сообщает Variety. Третий сезон выходил с января по апрель, дата премьеры четвертого пока не объявлена.

В центре сюжета «Терапии» — психотерапевт Джимми Лиард, переживающий смерть жены и решивший изменить подход к работе. Он начинает говорить пациентам все, что думает, и этот метод кардинально меняет жизни его клиентов. Первый сезон исследовал тему горя и потери, а второй — прощения, третий —движения вперед.

Кого именно сыграет Гиллан, пока неизвестно. В четвертом сезоне будут задействованы уже знакомые персонажи, но произойдет временной скачок и появится совершенно новая сюжетная линия.

Создателями шоу выступили Бретт Голдстайн, Джейсон Сигел и Билл Лоренс («Тед Лассо»). Главные роли исполнили Джейсон Сигел, Харрисон Форд и Джессика Уильямс. Сериал получил девять номинаций на премию «Эмми».

В феврале Харрисон Форд намекнул на возможный скорый уход с экранов. На пресс-конференции, посвященной выходу третьего сезона, актер признался, что эта роль была настолько особенной, что он был бы счастлив, если бы она стала его последней работой. В сериале Форд играет психотерапевта, борющегося с болезнью Паркинсона. «Это была для меня работа иного рода. Это шоу очень особенное, оно питает меня и дает чувство, что то, что мы делаем, имеет настоящую ценность и важность. Я искал это в своей жизни и счастлив, что нашел здесь», — сказал он.

Расскажите друзьям