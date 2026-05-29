Первый устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале–марте 2028 года
В Тбилиси стартовал первый чемпионат мира по длинным нардам
Минздрав: россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы
По мультфильму «Жил-был пес» снимут фильм. В главной роли — Павел Прилучный
Карен Гиллан появится в четвертом сезоне «Терапии»
Между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда
С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда
Австрийца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт
Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой
Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»
В Китае нашли древнее пиво, которому больше 2000 лет
В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов WD Fest 2026
«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая создал ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в США
Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино
СМИ: россиянам запретят разговаривать по мобильному телефону на АЗС. МЧС информацию опровергает
5G в России может заработать уже летом
Синоптик: в Москве сейчас холодно, как в сентябре, а в Подмосковье — как в октябре
Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет в октябре. Смотрим первый трейлер
У приквела «Рэмбо» появилась дата премьеры
Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatts Finke Desert Race
Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира
Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться
Энди МакДауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Николас Кейдж официально сменил имя
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп

Экранизацию «Полночной библиотеки» с Флоренс Пью приобрели за 36 млн долларов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Mike Coppola/Getty Images

Paramount Pictures купила права на фильм «Полночная библиотека» — экранизацию одноименного романа Мэтта Хейга, сообщает Deadline. Главную роль исполнит Флоренс Пью, она также выступит продюсером.

За проект велась ожесточенная борьба — им интересовались Focus и Sony. Paramount приобрела фильм за 36 млн долларов и будет представлять его в Северной Америке и на отдельных зарубежных рынках. StudioCanal сохранит права в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польше, странах Бенилюкса, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке.

Эта сделка на Каннском рынке стала крупнейшей, опередив покупку вестерна Пак Чхан Ука «Разбойники из Рэттлкрика» инди-подразделением Warner Bros — Clockwork. Тот обошелся в 15–19 млн долларов.

Режиссером «Полночной библиотеки» станет Гарт Дэвис, снявший драму «Лев». Пью сыграет Нору Сид — женщину, которая после тяжелого кризиса попадает в таинственную библиотеку. Там каждая книга открывает ей одну из альтернативных версий ее собственной жизни. Нора может увидеть, что произошло бы, соверши она в прошлом другой выбор.

Сценарий написали Лора Уэйд, работавшая над сериалом «Соперники», и Ник Пейн, автор фильма «Время жить». Сам Хейг выступит исполнительным продюсером.

Роман «Полночная библиотека» вышел в 2020 году. Книга разошлась тиражом 15 млн экземпляров и была переведена на 56 языков.

Проектом занимаются StudioCanal и Blueprint Pictures. Фильм планируют запустить в предпродакшен этой осенью, а съемки должны стартовать в начале 2027 года.

Расскажите друзьям