Между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда

РЖД возобновят прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Оно было прервано в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщили в компании.
Пассажирский поезд №423/424 «Душанбе – Москва» формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон» будет курсировать один раз в две недели отправлением:
— из Душанбе по воскресеньям с 21 июня, в 3.25 (время местное), и прибытием в Москву (Павелецкий вокзал) по средам, в 22.08;
— из Москвы (Павелецкий вокзал) по четвергам с 25 июня, в 6.05, и прибытием в Душанбе по понедельникам, в 2.48 (время местное).
Время в пути составит около четырех суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунграт, Кандыагаш, Актобе, Илецк, Оренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах.
Оформить проездные документы можно за 45 суток до отправления поезда онлайн на сайте, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах. Билеты из Душанбе уже в продаже, из Москвы продажа билетов будет открыта в ближайшее время.
Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда: №319/320 «Куляб — Волжский» (1 раз в неделю), №329/330 «Душанбе — Волжский» (1 раз в неделю), №359/360 «Худжант — Волжский» (1 раз неделю).