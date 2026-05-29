Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой

Аналитики сервиса онлайн-знакомств Mamba выяснили, как россияне относятся к курению потенциального партнера, на что обращают внимание в профиле и готовы ли закрыть глаза на запах сигарет ради симпатии. Опрос провели ко Всемирному дню без табака, результаты есть у «Афиши Daily».
Выяснилось, что большинство пользователей Mamba не курят: среди женщин таких 84%, мужчин — 66%. При этом графу «вредные привычки» в анкете проверяют почти все — 92% женщин и 86% мужчин признаются, что делают это всегда, еще до того как свайпнуть вправо.
Фото с сигаретой в профиле тоже работает не в пользу автора: 79% пользователей говорят, что такой снимок сразу отталкивает, а привлекательным его считают лишь 1% женщин и 2% мужчин. Самыми выигрышными остаются фотографии на природе или в путешествии, снимки из спортзала, а также фотографии с едой в кафе или ресторане.
Среди мужчин 40% сразу принципиально отвечают нет на вопрос о знакомстве с курящей девушкой. Еще 16% готовы к общению только в том случае, если девушка собирается бросить, а каждый третий признается, что может сделать исключение, если она действительно понравится. Женщины чуть мягче: 41% допускает знакомство с курящим мужчиной, если он им симпатичен, однако треть (33%) все равно считает это поводом для отказа.
Вейп ситуацию не спасает — 61% мужчин и столько же женщин воспринимает электронную сигарету точно так же, как обычную, а 23% мужчин и 25% женщин признаются, что устройства для курения раздражают их даже сильнее.
Романтичный образ с сигаретой из кино окончательно перестал работать. 90% мужчин и 93% женщин считают, что курение давно перестало выглядеть привлекательно.
Первое, что бросается в глаза: внешний вид. Почти половина мужчин считает, что курящие девушки выглядят более измотанными и нездоровыми, 37% воспринимают их как более нервных. Женщины солидарны: 57% говорят, что курящие мужчины кажутся им уставшими, 39% — тревожными, еще 14% считают их более сложными по характеру.
Следом идет запах сигарет — изо рта, от кожи и волос. Об этом говорят 63% опрошенных. При этом 62% мужчин и 55% женщин признаются, что не готовы поцеловать человека, если от него пахнет сигаретами. Так что курящие люди сегодня ассоциируются скорее со стрессом и нездоровым образом жизни, чем с харизмой.
65% мужчин и 71% женщин уверены, что бросить курить человек может только тогда, когда сам этого захочет: просьбы партнера здесь почти не работают. При этом даже «социальное курение» многие не воспринимают как что-то безобидное: 78% мужчин и 69% женщин считают, что сигарета за компанию все равно остается вредной привычкой.
