Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»

Фото: Art Pictures Studio

Онлайн-кинотеатр «Кион» и ON Студия начали работу над вторым сезоном сериала «Отпечатки», который получил название «Отпечатки. Киллер». Главную роль в проекте исполнит Иван Янковский, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.

Авторами сценария выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина — создатели сериала «Фишер», в котором снимался Янковский. Кальварский также выступит режиссером нового сезона.

«Отпечатки. Киллер» так же, как и «Фишер», основан на реальных событиях. Проект развивается как вертикальная франшиза с новым сюжетом и новыми героями.

Первый сезон сериала с Оксаной Акиньшиной, Дмитрием Чеботаревым, Анной Богомоловой и Евгением Санниковым вышел весной 2026 года. Он рассказывает о следователе Яне Князевой, которая возвращается в родной Заречный, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Расследование постепенно выводит героев к событиям прошлого и к детскому дому, связанному с историей города и самих персонажей.

«Я был знаком с „героем“ нашего сериала, но узнал, кто это на самом деле, только после его смерти. Поэтому это в каком-то смысле и моя личная история. А с Иваном Янковским мы давно хотели поработать в связке артист–режиссер», — отметил Кальварский.

