«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии

«Афиша Daily» представила свою первую книгу совместно с издательством «Бомбора» — «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности». Физическое издание стало продолжением одноименного онлайн-спецпроекта, в котором кинокритики редакции собрали большую серию разговоров о кино, профессии режиссера и о том, как сегодня меняется киноязык.
В основу сборника легли интервью кинокритиков «Афиши Daily» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого с российскими и зарубежными режиссерами современности. Всего проект объединил 14 бесед с авторами — от Фрэнсиса Форда Копполы до Романа Михайлова, — которые по-разному переосмысливают границы кинематографа, работают с формой, импровизацией, монтажом и актерской природой кадра.
«Книга — результат титанического труда кинокритиков „Афиши Daily“. Проект длился больше года, и печатная версия — логичное завершение этой работы. Это не просто сборка интервью, позволяющих лучше понять классиков мирового и отечественного кино, но и настоящее пособие для тех, кто собирается начать свой путь в этой сфере. Нам также важно было показать взгляд на индустрию самых разных ее участников: и всемирно известных режиссеров, и тех, кто только снял свой первый успешный фильм. Эта концепция отражает ценности и продолжает традиции „Афиши Daily“ — замечать новые лица и давать им голос. Надеемся, что книга позволит читателям лучше узнать любимых режиссеров, а также открыть новых фаворитов, за чьим творческим путем будет интересно наблюдать в последующие годы», — рассказала главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина.
Бумажная версия существенно расширяет материалы спецпроекта. В книгу вошли небольшие эссе о каждом режиссере, а также эксклюзивные фрагменты интервью, которые ранее не публиковались на сайте. Благодаря этому «Запретные техники кино» работают не только как продолжение редакционного проекта, но и как самостоятельное издание с прикладной ценностью для читателя.
По словам одного из авторов книги, кинокритика «Афиши Daily» Евгения Ткачева, таких изданий на русском языке немного, и в этом смысле «Запретные техники кино» заключают в себе практическую пользу: в обстоятельных беседах с опытными кинематографистами и начинающими талантливыми постановщиками собрано множество любопытных лайфхаков о том, как снимать кино.
Выход «Запретных техник кино» дал старт новой книжной серии совместно с издательством «Бомбора» — «Афиша: Книги от „Афиши Daily“», в рамках которой будет выходить литература, посвященная исследованиям современной культуры.