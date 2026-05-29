Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +5,2 градуса, на Балчуге — +6,4 градуса, в Строгино — +5,1 градуса, в Тушино и Бутово — +4,8 градуса. Обычно так свежо бывает во второй половине сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье прохладнее всего было в Шаховской, Волоколамске, Солнечногорске и Можайске — столбики термометров там показывали около 3–4 градуса тепла. Эти показатели, по словам синоптика, соответствуют климатическим показателям начала октября.

Сейчас в Москве температура воздуха составляет +5,2 градуса, местами идет дождь и морось. «В течение дня синоптическая ситуация обусловится тылом североатлантического циклона, а значит, москвичей ждет еще один по-осеннему ненастный день — будет облачно, вечером с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице составит +11 градусов», — отметил Тишковец.

Он добавил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 мм ртутного столба. Специалист «Фобоса» подчеркнул, что заключительные майские дожди будут идти реже, однако в предстоящие выходные по ночам будет все еще довольно прохладно — от +4 до +7 градусов. В субботу днем потеплеет до +15 градусов, а в воскресенье — до +17, при этом температура будет на пять градусов ниже нормы.

