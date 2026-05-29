Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет в октябре. Смотрим первый трейлер

Activison представила полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4. Игра выйдет 23 октября на Xbox Series X/S, PlayStation 5, ПК и Nintendo Switch 2. Это будет первая Call of Duty на платформе Nintendo более чем за десять лет.
По сюжету Северная Корея начинает полномасштабное вторжение в Южную Корею, и конфликт на Корейском полуострове грозит перерасти в глобальную войну.
Главным героем кампании станет рядовой Пак — молодой корейский солдат, впервые оказавшийся в бою. В игре также вернется капитан Прайс: он сформирует неофициальный альянс и будет действовать вне системы, отдельно от Task Force 141.
Сюжетная кампания проведет игроков от окопной войны в Корее до городских боев в Нью-Йорке, погонь по Парижу и ночных рейдов британского спецназа в Мумбаи.
В игре будет доступен мультиплеер, включая обновленный режим DMZ, в котором появится система смены погоды и мобильные военные цели. На старте в мультиплеере будет 12 новых карт 6 на 6, отдельные карты для Gunfight, несколько карт Big War для боев с техникой и пехотой, а также Kill Block — динамическая арена с более чем 500 конфигурациями.
У Modern Warfare 4 уже появилась страница в Steam, где можно оформить предзаказ. Стандартное издание обойдется в 70 долларов, а Vault Edition — в 100. Оформившие предзаказ получат ранний доступ к открытому бета-тесту игры.