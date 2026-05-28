Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatts Finke Desert Race

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по фильму «Тор», сыграет главную роль в картине об экстремальной мотогонке Tatts Finke Desert Race. Об этом сообщил Deadline.
Компания Хемсфорта Wild State заключила соглашение о партнерстве с организаторами внедорожного марафона. Она выпустит сразу несколько проектов о гонке, одним из них и станет полнометражная лента.
Сценаристами будущего фильма выступят Рики Стауб и Дэн Уолсер. Проект сейчас находится на ранней стадии разработки. Когда он выйдет на экраны, пока неясно.
«Внедорожные гонки давно являются страстью в моей семье, и мы в Wild State рады сотрудничать с Tatts Finke Desert Race накануне его 50-летия и представить это эпическое соревнование мировой аудитории», — поделился Хемсворт.
Wild State будет сотрудничать с легендой фристайл-мотокросса Робби Мэддисоном. Он впервые примет участие в Tatts Finke Desert Race.
Tatts Finke Desert Race считается самым захватывающим внедорожным соревнованием Австралии. Оно проходит на одном из наиболее сложных маршрутов планеты. В 2026 году мероприятие пройдет в июне, оно будет юбилейным — 50-м.