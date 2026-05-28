О Селин Дион снимут драматический сериал
Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира
Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться
Энди Макдауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Николас Кейдж официально сменил имя
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп
Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке
Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»
MrBeast попробовал гематоген — и остался не в восторге
В ночь на 29 мая в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов
Стивен Спилберг верит в инопланетную жизнь
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега
Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние три года
Помощника Мэттью Перри приговорили к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера
Юрий Колокольников и Юлия Пересильд в тизере мистического сериала «Тайный город»
Стэна Ли воскресят с помощью ИИ
Пол Окенфолд выступит в России с мини-туром
Okko расширит географию летних кинотеатров
Опрос: каждый третий россиянин носит украшения от бывших
В «Лужниках» пройдут тренировки по растяжке с Валерией и Юлианной Карауловой

Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatta Finke Desert Race

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Walt Disney Company

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по фильму «Тор», сыграет главную роль в картине об экстремальной мотогонке Tatta Finke Desert Race. Об этом сообщил Deadline.

Компания Хемсфорта Wild State заключила соглашение о партнерстве с организаторами внедорожного марафона. Она выпустит сразу несколько проектов о гонке, одним из них и станет полнометражная лента.

Сценаристами будущего фильма выступят Рики Стауб и Дэн Уолсер. Проект сейчас находится на ранеей стадии разработки. Когда он выйдет на экраны, пока неясно.

«Внедорожные гонки давно являются страстью в моей семье, и мы в Wild State рады сотрудничать с Tatts Finke Desert Race накануне его 50-летия и представить это эпическое соревнование мировой аудитории», — поделился Хемсворт.

Wild State будет сотрудничать с легендой фристайл-мотокросса Робби Мэддисоном. Он впервые примет участие в Tatta Finke Desert Race.

Tatts Finke Desert Race считается самым захватывающим внедорожным соревнованием Австралии. Оно проходит на одном из наиболее сложных маршрутов планеты. В 2026 году мероприятие пройдет в июне, оно будет юбилейны — 50-м.
 

Расскажите друзьям