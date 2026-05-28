Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых дорогих стран мира. Лидером списка стала Исландия, выяснил профсоюз выпускников вузов Viska.
Исландия обогнала по стоимости жизни Швейцарию. Уровень цен в островной стране на сегодня на 3 процентных пункта выше, чем в государстве-конкуренте. До этого в течение нескольких лет Швейцария лидировала в этом вопросе.
Исландию ранее уже признавали самой дорогой страной мира — это случилось в 2018 году. Страна вновь вырвалась в лидеры благодаря росту туризма после пандемии COVID-19. Он активизировал экономику и привел и к росту цен.
Согласно данным профсоюза, цены на продукты питания в Исландии на 44% выше, чем в других скандинавских странах, которые также входят в число самых дорогих в мире. Молочные продукты и яйца стоят на 75% дороже, а мясо — на 71%.
Третье место в рейтинге занял Люксембург. За «бронзу» он конкурировал с Норвегией — та уступила только на 1 процентный пункт. На пятой строчке оказались США и Ирландия, на шестой — Дания, на седьмой — Швеция, на восьмой — Финляндия, на девятой — Нидерланды.