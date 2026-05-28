Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма

Том Холланд в интервью Empire высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». «Кто бы ни стал следующим героем — Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, — я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я смог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив, и ушел бы в закат», — сказал Холланд.