О Селин Дион снимут драматический сериал
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке
Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»
MrBeast попробовал гематоген — и остался не в восторге
В ночь на 29 мая в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов
Стивен Спилберг верит в инопланетную жизнь
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега
Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние три года
Помощника Мэттью Перри приговорили к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера
Юрий Колокольников и Юлия Пересильд в тизере мистического сериала «Тайный город»
Стэна Ли воскресят с помощью ИИ
Пол Окенфолд выступит в России с мини-туром
Okko расширит географию летних кинотеатров
Опрос: каждый третий россиянин носит украшения от бывших
В «Лужниках» пройдут тренировки по растяжке с Валерией и Юлианной Карауловой
Саундтрек пятого сезона «Очень странных дел» выпустят на виниле
Мориарти из вселенной Шерлока Холмса получит собственный сериал
Солист «Бонд с кнопкой», блогер Тимур Далгатов и актриса Мила Ершова — победители Forbes «30 до 30»
В Красноярске пройдет фестиваль медиаарта и электронной музыки «Ре:Скан»
Оливия Родриго ответила на критику бэби-долл-платья

Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Upuknews/ X

В Бангладеш спасли буйвола по кличке Дональд Трамп. Его хотели принести в жертву во время празднования Курбан-байрама, пишет агентство PTI.

Животное прославилось благодаря своей пышной шевелюре, напоминающей прическу президента США. Местное правительство решило сохранить жизнь буйволу и поместить его в национальный зоопарк, расположенный в столице страны. 700-килограммового Дональда Трампа взяли под официальную опеку в соответствии с официальным распоряжением.

Видео:&nbsp;Upuknews/ X

«Сегодня днем пришли полицейские и сообщили, что правительство приняло решение забрать буйвола, чтобы сохранить ему жизнь. Поскольку мы не хотим вступать в конфликт с властями, мы передали животное им», — сообщил владелец буйвола Монируз Заман.

Он отметил, что власти пообещали выплатить ему денежную компенсацию, либо предоставить взамен другого буйвола, корову или быка. Представитель полиции Рухул Куддус рассказал, что, по мнению сотрудников Департамента животноводства, буйвол еще молод. Куратор национального зоопарка Атикул Рахман добавил, что животному обеспечат надлежащий уход: для него уже подготовили отдельный вольер и выделили персонального смотрителя.

Расскажите друзьям