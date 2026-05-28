Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке

История началась с ролика, опубликованного в апреле. В видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик с просьбой к соседу Итану Хейсу сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант исполнил хит «Love Story», а Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и в итоге дошло до самой Свифт.