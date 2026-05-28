О Селин Дион снимут драматический сериал

Фото: Cindy Ord/Getty Images

В разработке находится драматический сериал «Growing Up Dion», посвященный детству и юности Селин Дион. Об этом пишет Deadline.

Проект станет первой экранизацией ранних лет певицы, официально поддержанной ее семьей. Продюсером выступит брат артистки Жак Дион, а в основу сюжета ляжет книга «Dion: A Family Saga», написанная племянником певицы Джимми Дионом.

Шоураннером проекта стала Зои Грин, работавшая над сериалами «Сирены» и «Карнивал Роу». Сериал расскажет о взрослении Селин Дион в Квебеке, её жизни в скромной многодетной семье и первых шагах к мировой славе. Особое внимание авторы уделят отношениям певицы с матерью Терезой и атмосфере дома, где росли 14 детей и постоянно звучала музыка.

Кто исполнит роль Дион, пока неизвестно. Ранее певицу играли Валери Лемерсье в фильме «Голос любви», Кристин Гави в байопике «Селин», а также Марла Минделл в бродвейском мюзикле-пародии «Титаник».

