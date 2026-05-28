«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»

Рядом со станцией метро «Войковская» в Москве построят новые небоскребы в «бионическом стиле», сообщил телеграм-канал «Стройки и точка».



В проект вошли четыре здания высотой от 13 до 38 этажей. Их выполнят с динамичными волнообразными очертаниями фасадов, которые украсят декоративными золотыми элементами. Дизайн разработали в бюро Ariada.



Бизнес-центр разместится в Старопетровском проезде. Уже появились первые визуализации проекта.