Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007

Наследники английского писателя Яна Флеминга, создавшего персонаж Джеймса Бонда, запретили упоминать автомобиль марки Aston Martin в новых книгах о нем. Об этом сообщила газета The Times.



Как утверждает The Times, запрет ввели, чтобы «не расстраивать» Amazon. Компания получила полный творческий контроль над кинофраншизой о Джеймсе Бонде в 2025 году. По данным The Times, теперь съемки хотят продолжать, опираясь на книги, а не на предыдущие адаптации.



Издание отмечает, что ранее в фильмах о Бонде машины марки Aston Martin появлялись неоднократно. Главный герой фильмов управлял Aston Martin в картинах «Голдфингер» (1964), «Искры из глаз» (! 987) и «Казино „Рояль“» (2006). При этом книгах агент 007 управляет Bentley.



По словам британского писателя Васима Хана, одного из авторов новых книг бондианы, наследники попросили его не использовать автомобиль Aston Martin, поэтому он «персадил» Бонда на Caterham. «Не могу включить в эту серию ничего, что есть только в фильмах и отсутствует в книгах», — сказал Хан.