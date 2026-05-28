Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»

Фото: Dreamcrew

Кинокомпании RWV Film и «Наше кино» поделились с «Афишей Daily» трейлером фильма «Кодекс Данте». Главные роли в ней сыграли Оскар Айзек, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино, Галь Гадот и Мартин Скорсезе. Драма выйдет в России 9 июля.

По сюжету на фоне современного Нью-Йорка и Италии XIV века разворачиваются две параллельные истории, связанные загадочной рукописью Данте Алигьери. Писатель Ник из Нью-Йорка XXI века отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии». В это же время сам Алигьери в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным.

Видео:&nbsp;«Наше кино»

Продюсерами глобального релиза выступили Мартин Скорсезе («Волк с Уолл стрит»), Джон Килик (франшиза «Голодные игры»), а также братья Олмо и Вито Шнабель. Мировая премьера фильма «In the Hand of Dante» состоялась вне конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля 3 сентября 2025 года, где режиссеру картины Джулиану Шнабелю вручили специальный приз за вклад в мировое кино.

«Мне было важно, чтобы зритель почувствовал себя частью этого мира — одновременно Нью-Йорка 2000-х и Италии XIV века. Чтобы он вышел из зала немного озадаченным и унес это ощущение с собой. Когда фильм способен заставить зрителя задуматься о чем-то — он работает. Даже если у зрителя остаются вопросы, гораздо интереснее иметь захватывающие вопросы, чем скучные ответы», — поделился Шнабель.

