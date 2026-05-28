«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026

Спортивный портал «Чемпионат» и компания «Сварщица Екатерина» представили лимитированную коллекцию кофе к чемпионату мира по футболу 2026 года. В нее вошли три набора ассорти в фильтр-пакетах. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Чемпионата».
В каждом наборе — 30 фильтр-пакетов с кофе из разных стран, в том числе из государств — участников предстоящего ЧМ. Использованные зерна отличаются обработкой — есть натуральная, мытая и микс.
В наборы также положили сетку плей-офф турнира с наклейками флагов сборных и коллекционные карточки с победителями чемпионатов мира. В каждой коробке будет четыре карточки, а всего в серии — 22 лимитированные карточки.
Дизайн упаковки разработала команда «Чемпионата». Авторы проекта рассказали, что вдохновлялись в том числе альбомами и стикерами Panini, которые выходят к чемпионатам мира с 1970 года.
Кроме того, «Чемпионат», The Welder Catherine и российский бренд кофейной посуды «Меве» выпустили ограниченный тираж стаканов для фильтр-пакетов. Их создал дизайнер Ярослав Рассадин.
Попробовать кофе из лимитированной коллекции можно будет 30 и 31 мая на Московском кофейном фестивале в общественном пространстве «Хлебозавод № 9». Там откроется интерактивная зона «Чемпионата» и The Welder Catherine со спортивными активностями, лаунж-зоной и товарами из коллекции.