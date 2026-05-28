В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега

В России вводится запрет на использование пиротехнических изделий в лесах после схода снега. Документ об этом появился на портале официальных правовых актов.



«Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать пиротехнические средства…», — говорится в постановлении правительства об утверждении правил пожарной безопасности. В законе говорится о средствах, способных самовозгораться или загораться от источника огня и продолжать горение после его удаления.



Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Меры пожарной безопасности в лесах обеспечивают органы государственной власти субъектов РФ или органы местного самоуправления, в чьей собственности они находятся.



Недавно Рослесхоз поддержа законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки, который внесли в Госдуму. Отмечается, что деревья при таком благоустройстве рубить не будут.