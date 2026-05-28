Пол Окенфолд выступит в России с мини-туром

Диджей Пол Окенфолд проведет несколько выступлений в России в сентябре. Об этом «Афише Daily» рассказали в агентстве Say Agency.

Музыкант выступит в Ростове-на-Дону (4 сентября), Сочи (5 сентября), Москве (11 сентября) и Петербурге (12 сентября). Билеты уже в продаже.

Впервые Окенфолд приехал Москву в 1994 году. «У меня здесь много хороших друзей — я приезжал сюда в тур с Мадонной, на чемпионат мира по футболу, выступал на собственных шоу. Естественно, я скучал и по своим фанатам, и по историческим памятникам, русской культуре и кухне — очень полюбил все это!» — рассказывал музыкант в 2025 году. 

Пол Окенфолд — диджей и музыкальный продюсер. Стоял у истоков рейв-движения в Англии в конце 1980-х. Записал саундтреки к фильмам «Пароль „Рыба-меч“», «Матрица: Перезагрузка» и «Идентификация Борна». Номинировался на «Грэмми» три раза. 

